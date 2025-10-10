Pemex habe Zahlungen für mehrere Dienstleistungen in seinen Raffinerien stark verzögert, teilweise seit mehr als zwölf Monaten, erklärte die Unternehmenssprecherin. Sulzer Chemtech Mexiko warte auf eine Antwort der Pemex-Führung, nachdem die Forderung über die üblichen Kanäle eingereicht worden sei. Man hoffe, dass die mexikanische Regierung wie in früheren Fällen eingreife und die Zahlungen freigebe.