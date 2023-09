Dazu haben beide Regierungen am Freitag einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt, in dem sie etwa den Importstopp für Solarpanel fordern, die nicht den Zielen des europäischen Kampfes gegen den Klimawandel entsprechen. Bei öffentlichen Ausschreibungen oder Einspeise-Vergütungen müssten «Recycling-Fähigkeit, CO2-Fussabdruck oder Arbeitsbedingungen in der Produktion» berücksichtigt werden.