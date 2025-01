In der neuen Klageschrift heisst es weiter, zwei Tage vor der Amtseinführung habe der Chef der Unilever-Eissparte, Peter ter Kulve, einseitig die Veröffentlichung des Posts untersagt. Grund sei gewesen, dass in dem Statement Donald Trump ausdrücklich hätte erwähnt werden sollen. Ben & Jerry's wirft laut dem Gerichtsdokument ter Kulve vor, dass für ihn Kritik an Trump mittlerweile tabu sei. Dabei stehe Ben & Jerry's für «vier Jahrzehnte progressives gesellschaftliches Engagement – und jahrelange konkrete Kritik an der Politik der Trump-Regierung».