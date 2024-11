«Vor ein paar Jahren waren 5 Prozent für die Märkte nur schwer zu verkraften», sagte Michele auf der Veranstaltung seines Unternehmens zum ETF-Symposium am Donnerstag. «Ich würde sagen, dass der Diskontsatz, der auf viele Anlageklassen angewandt wird, eine Pause und eine Konsolidierung bewirken wird, und ich glaube nicht, dass das unrealistisch ist. Wird das in den nächsten paar Quartalen passieren? Das glaube ich nicht. Wenn der Kongress und die neue Regierung ihre Arbeit aufgenommen haben und all diese Pläne umgesetzt werden, könnte es passieren.»