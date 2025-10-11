Der freimütige Investor begann 2017 mit einem schrittweisen Ausstieg aus dem Unternehmen, der mit dem Verkauf seiner verbleibenden Anteile und der Entscheidung, aus dem Vorstand auszuscheiden, Anfang dieses Jahres seinen Höhepunkt fand. Das in Westport, Connecticut, ansässige Unternehmen ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr den größten Gewinn seit 2010 zu erzielen. In den letzten Jahren hat Bridgewater CEO Nir Bar Dea personelle Veränderungen vorgenommen und Vermögenswerte reduziert, um die Performance zu steigern.