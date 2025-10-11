Der Gründer von Bridgewater Associates, Ray Dalio, warnte erneut davor, dass die Staatsverschuldung in den USA zu schnell ansteige und ein Klima schüre, «das dem der Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg sehr ähnlich ist».
Wenn die Verschuldung im Verhältnis zum Einkommen steigt, «ist das wie Plaque in den Arterien, die dann beginnen, die Ausgaben zu erdrücken», sagte Dalio, 76, in einem Interview mit Bloomberg Television, das am Freitag ausgestrahlt wurde.
Der milliardenschwere Investor warnt seit langem vor den Risiken der steigenden US-Verschuldung und behauptete letzten Monat, dass diese eine «Bedrohung für die Währungsordnung» darstelle. Er beschuldigte Politiker auf beiden Seiten des Ganges und forderte eine Mischung aus Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen, um die, wie er es nennt, «Defizit-/Schuldenbombe» zu bekämpfen.
Nach Schätzungen des Congressional Budget Office belief sich die Verschuldung der öffentlichen Hand im vergangenen Jahr auf 99 Prozet des US-Bruttoinlandsprodukts. Diese Zahl wird im Jahr 2034 voraussichtlich 116 Prozent des BIP erreichen, mehr als je zuvor in der Geschichte der USA.
Die steigende Verschuldung ist laut Dalio nur ein Teil des Problems. Die schwelenden globalen Konflikte und die Ungleichheit des Reichtums schaffen ebenfalls ein Umfeld, das «viel Grund zur Sorge» bietet, sagte er. Auf die Frage, ob ein weiterer Weltkrieg bevorstehe, sagte Dalio, dass sich in den USA und anderen Teilen der Welt eine Art Bürgerkrieg «mit unüberbrückbaren Differenzen» entwickele.
«Diese Konflikte werden zu einem Kräftemessen auf beiden Seiten», sagte er und meinte, dass es wichtig sei, sich mit dem Streit auseinanderzusetzen. «Wenn wir uns nicht um diese Dinge kümmern, haben wir größere Risiken». Nach der Gründung von Bridgewater im Jahr 1975 wurde Dalio dafür bekannt, dass er so genannte radikale Transparenz bei dem milliardenschweren Makro-Hedgefonds forderte.
Der freimütige Investor begann 2017 mit einem schrittweisen Ausstieg aus dem Unternehmen, der mit dem Verkauf seiner verbleibenden Anteile und der Entscheidung, aus dem Vorstand auszuscheiden, Anfang dieses Jahres seinen Höhepunkt fand. Das in Westport, Connecticut, ansässige Unternehmen ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr den größten Gewinn seit 2010 zu erzielen. In den letzten Jahren hat Bridgewater CEO Nir Bar Dea personelle Veränderungen vorgenommen und Vermögenswerte reduziert, um die Performance zu steigern.
Bridgewater verwaltete zum 31. Dezember 92 Milliarden US-Dollar, während es Anfang 2023 noch fast 140 Millliarden US-Dollar waren.
(Bloomberg)