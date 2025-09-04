Für die Revision haben die Experten die Exportwirtschaft genau unter die Lupe genommen: «Grosse Teile der Schweizer Industrie kämpfen im US-Geschäft gegenüber ihrer europäischen oder japanischen Konkurrenz mit ungleich langen Spiessen», schlussfolgern sie. Die Betroffenheit sei jedoch unterschiedlich, räumen sie ein.