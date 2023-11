In Grossbritannien hat die Kartellbehörde CMA sieben Grundsätze skizziert, wie KI-Anbieter in die Verantwortung zu nehmen und wettbewerbswidriges Verhalten der grossen Technologiekonzerne zu unterbinden. Ausserdem will das Land die Mittel für die KI-Forschung auf umgerechnet 344 Millionen Euro verdreifachen. Dies soll dazu beitragen, diese Technologie sicherer zu machen.