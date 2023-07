Ins gleiche Horn bläst auch die Zürcher Kantonalbank: "Bei Nestlé läuft vieles in die richtige Richtung: Cashflow, BG- Marge, EBIT-Marge und der RIG (Menge + Mix) hat sich ebenfalls im zweiten Quartal stabilisiert und sollte gemäss Nestlé im zweiten Halbjahr wieder positiv sein" schreibt diese in einer Mitteilung am Freitag.