Schweden ebenfalls anfällig

Neben Wien ist Schweden aufgrund seiner Tendenz zu kürzeren Laufzeiten besonders anfällig für steigende Zinsen, was die Preise in Stockholm im April um 6,4 Prozent drückte. Aber da Mietwohnungen in der schwedischen Hauptstadt extrem schwer zu bekommen sind, hat sich der Rückgang in den letzten Monaten verlangsamt.