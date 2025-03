Den USA droht an den Kapitalmärkten ein schmerzlicher Wendepunkt. Ein weltweiter Handelskrieg historischen Ausmasses und gigantische Investitionspakete Europas führen dazu, dass immer mehr Investoren ihre Gelder aus den USA abziehen und Europa bevorzugen. Dass sich die im November nach dem Wahlsieg von Donald Trump entfachte euphorische «America First»-Stimmung gedreht hat, wird vor allem am Aktienmarkt deutlich: Während der Aktienindex S&P 500 in diesem Jahr um 1,8 Prozent nachgab, legten europäische Titel kräftig zu. Der Dax sticht mit einem Zuwachs von mehr als 16 Prozent und Rekordständen von zuletzt oberhalb der 23'400 Punkte dabei besonders heraus.