Vorausschauend handeln

Wichtig sei auch, so der Experte von Wüest Partner, mögliche positive Wertänderungen beim Wohneigentum einzubeziehen. Deshalb sei es schwierig, jetzt vorherzusehen, was günstiger ist, da zukünftige Wertänderungen das Ergebnis beeinflussen. In der Vergangenheit war Wohneigentum oftmals im Vorteil, da die Wertsteigerungen sehr stark waren.