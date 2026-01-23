Ab 2028 würden mit der Abschaffung auch die Unterhaltsabzüge entfallen, was Altbauten gegenüber Neubauten benachteilige, hielt die UBS in einer am Freitag verbreiteten Studie fest. In der Schweiz dürfte laut Schätzung der UBS-Ökonomen rund ein Drittel der Einfamilienhäuser und des Stockwerkeigentums einen substanziellen Sanierungsbedarf aufweisen. Davon seien besonders Liegenschaften aus den Jahren 1960 bis 1990 betroffen.