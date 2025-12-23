Dennoch haben die jüngsten Entwicklungen im GLP-1-Markt die Experten vorsichtiger werden lassen. Derzeit empfehlen sechs Analysten die Ypsomed-Valoren zum Kauf, zwei raten zum Halten und einer zum Verkauf. Seit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Anfang November hat ein Experte das Rating um mindestens eine Stufe gesenkt, während fünf Analystinnen und Analysten ihre Kursziele reduzierten und ein Spezialist sie anhob. Das Aufwärtspotenzial der Aktie beträgt laut Konsens dennoch rund 25 Prozent.