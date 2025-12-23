Novo Nordisk hat in den USA die Zulassung erhalten, eine Tabletten-Version seines Abnehm-Medikaments Wegovy zu verkaufen. In Kopenhagen steigen die Valoren des Pharmakonzerns deshalb zeitweise um rund 7 Prozent.
Was für Novo Nordisk positiv ist, bedeutet für den Pharmazulieferer Ypsomed hingegen schlechte Nachrichten. Die Ypsomed-Valoren fallen am Dienstagvormittag um 0,6 Prozent, in der Spitze sogar um 1,3 Prozent. Dies in einem insgesamt freundlichen Markt - der SPI zieht 0,2 Prozent an.
Grund für den Abgabedruck: Ypsomed produziert die Injektionsgeräte für die bisherige Darreichungsform von Wegovy. Kann das Abnehmmittel nun in Tablettenform verabreicht werden, dürften viele Patientinnen und Patienten auf diese Variante wechseln. Das dürfte die Umsätze von Ypsomed belasten, hat das Schweizer Medizintechnikunternehmen mit Novo Nordisk einen Vertrag zur Produktion seines Injektionsgeräts abgeschlossen.
Eine gewisse Abhängigkeit der Aktienkurse beider Unternehmen wurde bereits in der Vergangenheit beobachtet. Als Novo Nordisk im vergangenen Dezember wegen enttäuschender Studiendaten rund 30 Prozent einbüsste, wurde Ypsomed mit einem Kursverlust von 28 Prozent in Sippenhaft genommen. Zwar hat sich der Aktienkurs der Burgdorfer seither deutlich besser entwickelt als jener der Dänen, doch grosse Tagesausschläge wurden häufig bei beiden Titeln gleichzeitig festgestellt.
Analystinnen und Analysten weisen jedoch darauf hin, dass Anlegerinnen und Anleger die Abhängigkeit von Ypsomed zu Novo Nordisk überbewerten. Die Injektionsgeräte lassen sich ohne grosse technische Anpassungen mit Ampullen anderer Medikamente bestücken und auch für andere Kunden einsetzen.
Die begrenzte Abhängigkeit von Novo Nordisk bestätigte auch Ypsomed-Chef Simon Michel. So dürfte der Umsatzanteil mit dem dänischen Pharmakonzern im Geschäftsjahr 2030 weniger als ein Viertel betragen, der Gewinnanteil sogar weniger als ein Fünftel.
Dennoch haben die jüngsten Entwicklungen im GLP-1-Markt die Experten vorsichtiger werden lassen. Derzeit empfehlen sechs Analysten die Ypsomed-Valoren zum Kauf, zwei raten zum Halten und einer zum Verkauf. Seit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Anfang November hat ein Experte das Rating um mindestens eine Stufe gesenkt, während fünf Analystinnen und Analysten ihre Kursziele reduzierten und ein Spezialist sie anhob. Das Aufwärtspotenzial der Aktie beträgt laut Konsens dennoch rund 25 Prozent.
(cash)