Denn die Verlagerung der Muttergesellschaft ins Ausland entspreche einer Liquidation und damit werde die Verrechnungssteuer auf den Gewinn fällig, rechnet der Experte in einem Artikel der «NZZ am Sonntag» vor. Die genauen steuerlichen Folgen wären aber davon abhängig, welcher Sitz und welche Aktivitäten verlegt würden. Zudem seien die Steuern in Ländern mit wichtigen Finanzplätzen wie beispielsweise Grossbritannien meist höher seien als in der Schweiz. Das würde einen Wegzug weiter verteuern.