76 Prozent geben in einer aktuellen Befragung unter 1005 Bürgern ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom an, ihre Präsente in diesem Jahr online zu bestellen. "Damit hält der Corona-Effekt des vergangenen Jahres, als es ebenfalls 76 Prozent waren, an", teilte Bitkom am Montag weiter mit. Zum Vergleich: Im Dezember 2020 hatten 70 Prozent angegeben, online Geschenke zu kaufen. Im Jahr 2019 waren es noch 61 Prozent.