China hat Äusserungen von Bundesaussenministerin Annalena Baerbock über Staats- und Parteichef Xi Jinping scharf zurückgewiesen. Die Regierung sei höchst unzufrieden mit der Bemerkung der Grünen-Politikerin, Xi sei ein «Diktator», erklärte das Aussenministerium in Peking am Montag. Diese Äusserung sei absurd und verletze die Würde Chinas auf ernsthafte Weise. Sie sei eine «offene politische Provokation», erklärte das Aussenministerium weiter. Baerbock hatte im Rahmen ihrer US-Reise vergangene Woche dem Sender Fox News ein Interview gegeben, in dem die Äusserung fiel.