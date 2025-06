Technologische Entwicklungen wie Blockchain-Tracking zur Echtheitsprüfung, fraktionierte Anlagemodelle und digitale Marktplätze haben das Geschäft mit Weininvestitionen weiter verändert. Liv-ex ist nur für Händler gedacht. Die Online-Handelsplattform LiveTrade von Bordeaux Index Fine Wine & Spirits in London indessen steht beispielsweise Sammlern offen, sofern sie ihre Weine in einem Zolllager in Grossbritannien oder in der EU lagern. Das Auktionshaus Sotheby’s bietet sogar einen 90-Flaschen-Investmentkeller per sofort für 25.000 Dollar an.