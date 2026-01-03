US-Präsident Donald Trump hat am Freitag (Ortszeit) die Übernahme von Unternehmensteilen ‌des ‌US-Rüstungsspezialisten Emcore durch die US-Photonik-Firma HieFo untersagt.

Er begründete dies mit Bedenken wegen der nationalen ​Sicherheit: HieFo werde «von einem Bürger ‌der Volksrepublik China ‌kontrolliert» und könne «Massnahmen ergreifen, die die nationale Sicherheit der USA zu beeinträchtigen drohen». In einem vom Weissen Haus veröffentlichten Erlass ⁠wies Trump das Unternehmen an, alle Anteile und Rechte an den Vermögenswerten von Emcore ​innerhalb von 180 Tagen zu veräussern. ‌

Zuvor hatte die ‍für die Prüfung ausländischer Investitionen zuständige US-Behörde CFIUS ​bei der Transaktion Sicherheitsrisiken festgestellt. HieFo hatte 2024 das Chip-Geschäft und die Herstellung von Indiumphosphid-Wafern von ‌Emcore für rund ⁠drei Millionen Dollar erworben. ‌Das Unternehmen wurde unter anderem von Genzao Zhang mitgegründet, einem ‍ehemaligen Vizepräsidenten von Emcore. Eine Stellungnahme der Firmen lag zunächst nicht vor. 

(Reuters)