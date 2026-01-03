Er begründete dies mit Bedenken wegen der nationalen ​Sicherheit: HieFo werde «von einem Bürger ‌der Volksrepublik China ‌kontrolliert» und könne «Massnahmen ergreifen, die die nationale Sicherheit der USA zu beeinträchtigen drohen». In einem vom Weissen Haus veröffentlichten Erlass ⁠wies Trump das Unternehmen an, alle Anteile und Rechte an den Vermögenswerten von Emcore ​innerhalb von 180 Tagen zu veräussern. ‌