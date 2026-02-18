Am Dienstag hatte es eine zweite Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran in Genf gegeben. Der Iran dämpfte danach die Hoffnung auf einen raschen Durchbruch. Aussenminister Abbas Araghtschi sagte dem Staatsfernsehen, dass der Weg zu einer Einigung begonnen habe. Aus US-Regierungskreisen hiess es, dass Fortschritte erzielt worden seien, es aber noch viele Details zu klären gebe. Von einem hochrangigen Regierungsbeamten hiess es, die iranische Seite wolle in den kommenden zwei Wochen mit «detaillierten Vorschlägen zurückkommen, um einige der offenen Differenzen zwischen unseren Positionen zu klären».