"Es gibt viel Politik und Getue und das wird noch eine Weile so weitergehen", sagte US-Präsident Joe Biden am Dienstag nach den jüngsten Verhandlungen. Aber die politischen Entscheidungsträger "machen sich an die Arbeit". "Alle Teilnehmer des Treffens haben das Risiko eines Zahlungsausfalls verstanden."