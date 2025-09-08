Die Ratslinke wollte die Verlängerung sistieren oder nicht auf die Vorlage eintreten. Cédric Wermuth (SP/AG) machte geltend, das Steuergeschenk an die Banken sollte nicht erfolgen, bevor die Parameter der Bankenregulierung nach dem Untergang der Credit Suisse bekannt seien. Samuel Bendahan (SP/VD) begründete seine Nichteintretensantrag mit der Bevorzugung der Banken gegenüber allen anderen Steuerpflichtigen.