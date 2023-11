«Dieser Wunsch wurde von Rene Benko einmal grundsätzlich positiv beantwortet und seine Bereitschaft ist evident», sagte etwa Signa-Holding-Mitgesellschafter Hans-Peter Haselsteiner am vergangenen Freitag. «Es ist klar, er ist bereit, das zu unterschreiben. Er möchte nur von seiner Seite her wissen, ob die Gesellschafter mit einer solchen, mit einer solch weitgehenden Lösung auch bereit wären, einen Beitrag zu leisten zur Sanierung der Gruppe», so Haselsteiner damals.