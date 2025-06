700 Seiten Untersuchungsakten

Der «Sonntagszeitung» liegen den Angaben zufolge über 700 Seiten Untersuchungsakten, die vor zwei Wochen bei einem Londoner Gericht an die Öffentlichkeit drangen: zwei Berichte der Anwälte von Wenger Plattner (WPReport), die für die Finma auf 405 Seiten den Greensill-Skandal aufarbeiteten, denen wiederum 225 Seiten Beweismittel beiliegen. Daraus habe die Finanzmarktaufsicht wiederum eine Verfügung erstellt, in der sie auf 92 Seiten zusammengefasst habe, was bei der CS alles schieflief.