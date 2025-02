Ein tiefes Margenziel für 2025 könnte aber einer nachhaltigen Kurserholung im Wege stehen - und es würde in dem Fall nicht überraschen, wenn der Nestlé-Kurs in nächster Zeit in einer Spanne von 73 bis 82 Franken vor sich hindümpeln würde. Derzeit handelt die Aktie etwas über 77 Franken, was einem Wertzuwachs von rund 3 Prozent in diesem Jahr entspricht. Vor drei Jahren stand die Aktie bei knapp 130 Franken.