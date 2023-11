13 Israelis sowie vier Thailänder trafen am Sonntag in Israel ein. Laut Bundesaussenministerin Annalena Baerbock sind vier deutsche Doppelstaatler unter den Freigelassenen. Auch am Sonntag sollen weitere Geiseln freigelassen werden. Nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wurde eine Liste mit Namen übermittelt, die nun überprüft wird. Überschattet wurde die Freilassung von neuer Gewalt im Nahost-Konflikt. Israelische Streitkräfte haben palästinensischen Angaben zufolge am Samstagabend und Sonntag sieben Palästinenser im Westjordanland getötet. Fünf Tote habe es allein in der Stadt Dschenin gegeben.