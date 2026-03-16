Die Aktie von Zurich legt am Montag 1,4 Prozent auf 545,80 Franken zu. Sie ist damit eine der am stärksten gekauften Aktien des Swiss Market Index (SMI), der sich zu Wochenbeginn mehr oder weniger seitwärts bewegt.
Die Zurich- Aktie war zuletzt auf den tiefsten Stand seit letztem April gefallen. In diesem Jahr resultiert ein Kursminus von 11 Prozent.
Den leichten Kursschub vom Montag hat Zurich der zuständigen Analystin von Morgan Stanley zu verdanken. Sie erhöhte am Montag das Anlage-Rating für Zurich auf «Equal Weight» von zuvor «Underweight». Zugleich erhöhte er das Kursziel der Zurich-Aktie auf 540 von zuvor 520 Franken.
Die Analystin streicht vor allem die defensiven Qualitäten von Zurich im derzeit unsicheren Marktumfeld heraus. Überdies könnte die aufgegleiste Übernahme von Beazley positive Impulse geben.
Zurich hatte Anfang März offiziell das Angebot für die Übernahme des britischen Spezialversicherers abgegeben. Gemeinsam mit den Briten will Zurich laut eigenen Angaben einen weltweit führenden Anbieter von Spezialversicherungen in Sparten wie Cyberspace, Infrastruktur oder erneuerbare Energien aufbauen.
Einiges optimistischer für Zurich war letzte Woche ein Analyst von Intesa Sanpaolo. Er stufte die Aktien von «Neutral» auf «Buy» herauf und veranschlagte ein Kursziel von neu 640 von zuvor 605 Franken.
(cash)