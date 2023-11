In Benkos Imperium hatten sich bereits erste Risse gezeigt. Die Signa Sports United hatte im Oktober Antrag auf Insolvenz stellen müssen. Signa hatte ihr zuvor eine Kapitalspritze verweigert. Benko hatte sich kurz darauf Signa zufolge aus der Führung zurückgezogen. Die Familie Benko Privatstiftung blieb allerdings weiterhin grösster Gesellschafter bei Signa. Er sei «sicher, dass das Unternehmen eine sehr gute Zukunft haben kann», hatte Benko versichert. Weniger rosig sah indes die US-Ratingagentur Fitch die Zukunft - sie stufte kürzlich eine Signa-Tochter auf «hochriskant» herab und warnte vor Ansteckungsrisiken für weitere Teile der Gruppe. Bei mehreren grossen Bauprojekten in Deutschland, wie etwa dem Elbtower in Hamburg, liegen derzeit die Bauarbeiten auf Eis.