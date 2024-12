Die Valoren von Sika notieren am Donnerstag nach Handelseröffnung 1,5 Prozent tiefer bei 232,00 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) um 0,15 Prozent zulegt. Seit Jahresbeginn hat der Titel des Bauchemie- und Klebstoffherstellers etwas mehr als zehn Prozent an Wert verloren.