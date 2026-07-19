«Wir sind mit einem Dutzend Reedereien in Gesprächen», sagte der Leiter der Abteilung Schifffahrt in Deutschlands zentraler maritimer Behörde BSH, Jörg Kaufmann. Namen von Schifffahrtsunternehmen wollte er nicht nennen. Es handle sich um einen «Querschnitt» der Branche. Gesprochen werde mit Containerreedereien und Schifffahrtsunternehmen, die sogenannte Massen- und Stückgüter transportierten. Ein Massengut ist beispielsweise Kohle, ein Stückgut ist etwa eine Palette.