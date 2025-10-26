Nun läuft die offizielle Konsultationsfrist, in der alle Angestellten Vorschläge einbringen können, um den Stellenabbau zu verhindern. Zu den Massnahmen schreibt CEO Holger Fink in der Mitteilung: «Diese Entscheidung fällt uns nicht leicht. Doch sie ist erforderlich, um die Brusa Hypower AG in einem herausfordernden Marktumfeld nachhaltig zu stärken und zukunftsfähig aufzustellen.» Man tue das Möglichste, um die Massnahmen sozialverträglich umzusetzen und neue Perspektiven für das Unternehmen und die verbleibenden Mitarbeitenden zu schaffen.