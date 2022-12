Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärte in seiner Neujahresbotschaft, der Sieg über die Ukraine sei unumgänglich. Präsident Wladimir Putin warf in seiner Ansprache dem Westen vor, Russland mittels der Ukraine zerstören zu wollen. Jahrelang habe der Westen Russland seiner friedlichen Absichten versichert, sagte Putin am Samstag vor Soldaten. Das sei gelogen gewesen, er habe sich auf Aggression vorbereitet und damit den militärischen Sondereinsatz Russlands in der Ukraine provoziert. "Und jetzt nutzen sie die Ukraine und ihr Volk auf zynische Art und Weise, um Russland zu schwächen und zu spalten." Russland kämpfe in der Ukraine, um sein Vaterland zu verteidigen. Den Ukrainern solle eine echte Unabhängigkeit gesichert werden, sagte er in der neunminütigen Ansprache - der bislang längsten seiner 20-jährigen Amtszeit.