Der Franken schwächte sich nach der Veröffentlichung der Inflationszahlen ab. Die Hauptexportwährung Euro war mit 0,9847 Franken zeitweise so teuer wie letztmals im Juni 2023. Der Dollar kostete in der Spitze 0,9074 Franken. «Weitere Zinssenkungen der SNB im Juni und September sind so gut wie sicher», meint daher Safra-Sarasin-Ökonom Karsten Junius.