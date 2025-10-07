Er klagte gegen den Bund und beantragte Schadenersatz in Höhe von rund 140'000 Franken. Der Mann brachte im Wesentlichen vor, dass ihm als Aktionär der CS ein Schaden in dieser Höhe entstanden sei, weil der Bundesrat durch die Anwendung von Notrecht im März 2023 die Übernahme der CS ermöglicht habe.