Das neue Gewinnziel, das sich Swiss Re vor etwas mehr als einer Woche gesetzt hatte, kam am Markt nicht gut an. Seither ist die Aktie auf Tauchgang. Auch das Aktienrückkauf-Programm wurde als zu gering kritisiert. Die Analysten von Citigroup sprachen sogar davon, dass das Vertrauen der Investoren nur schwer zurückzugewinnen sei und der Investorentag als «Reset-Event» gesehen werden könne.