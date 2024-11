«Dies ist sehr wahrscheinlich das Ende von Meyer Burger», kommentierte daraufhin Bernd Laux, Analyst bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Mit der wahrscheinlich bevorstehenden Einführung höherer Zölle in den USA sei das Geschäftsmodell, Solarzellen in Deutschland zu produzieren und in den USA zu verkaufen, nicht länger tragfähig.