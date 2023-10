Der Anwalt Kenneth Chesebro bekannte sich am Freitag in einem Gericht in Atlanta der Verschwörung zur Einreichung falscher Dokumente für schuldig. Er verpflichtete sich nach einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft Medien zufolge ausserdem dazu, gegen Mitangeklagte wahrheitsgemäss auszusagen. Nur einen Tag vorher hatte sich die Trump-Unterstützerin Sidney Powell in dem Verfahren schuldig bekannt und ebenfalls eingewilligt, mit der Staatsanwaltschaft zu kooperieren.