Nach Glass Lewis sprach sich am Dienstag auch der zweite grosse Stimmrechtsberater ISS für den Antrag des Investors zCapital aus, die bestehende Stimmrechts- und Eintragungsbeschränkung von zwei Prozent bei Baloise aufzuheben, wie es in dem der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegenden Bericht hiess. «ISS unterstützt entschieden den Grundsatz `eine Aktie, eine Stimme`».