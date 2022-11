Seine Nachfolge tritt per (heutigem) 1. November das Duo Larry Fletcher und Eugene Fung an. Beide leiten derzeit bereits gemeinsam die Global Financing Group innerhalb von F&P. Fletcher ist den Angaben der Sprecherin zufolge bereits seit 25 Jahren bei der Bank tätig, dies in zahlreichen leitenden Positionen. Fung war von 2008 bis 2016 bei der CS und kehrte kürzlich zur Bank zurück, nachdem er Partner und Senior Portfolio Manager eines Hedge Fonds in der APAC-Region gewesen war.