Mit dem dritten LNG-Terminal im Norden seien nun Kapazitäten im Umfang von 14 Milliarden Kubikmetern Gas gebaut worden, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Freitag im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel. Im Zuge des Krieges in der Ukraine sind 55 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland weggefallen, die ersetzt werden müssen. In den vergangenen Wochen wurden nach ungewöhnlich kurzer Planungs- und Genehmigungszeit bereits drei LNG-Projekte an den Start gebracht - in Wilhelmshaven, Lubmin und nun in Brunsbüttel. "Da müssen weitere dazu." Vorerst sei Gas noch nötig für die Energieversorgung. Auch die weiteren LNG-Projekte müssten schnell umgesetzt werden.