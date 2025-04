Die sieben Unternehmen hatten sich im Handel mit einem Wirkstoff für das Bauchwehmedikament Buscopan abgesprochen. Die Weko hat unter Berücksichtigung der einvernehmlichen Regelungen eine Busse von 600'000 Franken verhängt. Sie hätten sich zwischen 2005 und 2019 über den Mindestverkaufspreis des Wirkstoffs Butylscopolaminbromid (SNBB) geeinigt und Quoten aufgeteilt, gab die Weko am Donnerstag in einem Communiqué bekannt. Ausserdem hätten sie wirtschaftlich sensible Informationen ausgetauscht.