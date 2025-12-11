Geklärt werden soll, ob der Zugang des iPhone-Herstellers für Schweizer App-Anbieter zur NFC-Schnittstelle «kartellrechtlich problematisch» ist, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Der Zugriff auf die NFC- (Near Field Communication) und SE-Plattform auf iOS-Geräten wird unter anderem für Zahlungen genutzt. Anbieter wie Twint kritisieren, dass andere Anbieter von Apps bei kontaktlosen Zahlungen mit iOS-Geräten im Handel nicht wirksam mit Apple Pay konkurrenzieren können.