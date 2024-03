Bestimmte Teile des Marktes sollen der Empfehlung der Weko zufolge vertieft angeschaut werden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstagnachmittag unter Berufung auf eine anonyme Insiderquelle. Einen entsprechenden Bericht über die Auswirkungen der Übernahme soll die Weko der Finma bereits Ende 2023 an die Finma übermittelt haben. Der Bericht sei dem Beitrag zufolge jedoch für die Finma nicht bindend. Jedoch könne er die Entscheidung der Finma beeinflussen. So habe die UBS etwa im Bereich des Schweizer Anleihemarktes eine dominante Position inne.