Um die Importzölle von US-Präsident Donald Trump ist ein juristisches Tauziehen entstanden. Nachdem ein US-Handelsgericht die meisten Zölle Trumps am Mittwochabend in New York blockiert hatte, hob ein Berufungsgericht die Entscheidung nur einen Tag später wieder auf und setzte die Zölle zumindest vorläufig wieder in Kraft.