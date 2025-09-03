Zu den am höchsten überbezahlten Unternehmenschefs gehören jene von Kudelski, OC Oerlikon oder Wisekey. Ihre Entlöhnung von 3,3 bis 10 Millionen Franken liegt 500 bis 600 Prozent über dem theoretischen Wert. Doch auch die CEO von Galderma, EFG International, Partners Group und AMS-Osram leben gemäss Studie über ihren Verhältnissen - zumindest was die Unternehmensgrösse anbelangt. Besonders bei Partners Group beträgt die Vergütung mit knapp 17 Millionen Franken mehr als das Dreifache des theoretischen Werts.