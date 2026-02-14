Am Bruch mit ⁠internationalen Normen durch die USA ändert sich nichts. Die US-Regierung hoffe zwar, den Weg mit den Europäern gemeinsam gehen zu können, aber «notfalls sind wir bereit, dies alleine zu tun», betonte Rubio. Die transatlantische Kluft ist etwa so gross wie zuvor. Die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes ‌Strack-Zimmermann sprach im Redaktionsnetzwerk Deutschland denn auch von einer «vergifteten Liebeserklärung». An dieser Rede sei nichts beruhigend gewesen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte schon Mitte ‌der Woche gewarnt, dass man sich etwa von der Deeskalation um Grönland nicht einlullen lassen dürfe - die ​nächsten Konflikte mit der Regierung von Donald Trump kämen bestimmt.