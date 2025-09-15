1. Gericht annulliert den CHP-Parteitag 2023 und setzt den früheren Vorsitzenden wieder ein

Dies gilt als eines der wahrscheinlichsten Szenarien – und für ausländische Investoren als das riskanteste. Es könnte zu neuen Protesten in Istanbul und anderen Städten kommen. CHP-Chef Özgür Özel, ein Verbündeter des inhaftierten Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu, müsste zurücktreten. Eine Rückkehr von Kemal Kılıçdaroğlu, der die Partei 13 Jahre lang ohne grossen Wahlerfolg führte, würde die Bemühungen um İmamoğlus Freilassung wahrscheinlich blockieren. Die Partei, die bei den Kommunalwahlen im Vorjahr deutliche Zugewinne verbuchte, stünde vor einem Rückschlag.

Kılıçdaroğlu könnte die Einberufung eines neuen Parteitags über Monate oder Jahre hinauszögern und so seine Machtbasis festigen.