Es gebe keine Treibstoffengpässe, heisst es bei Fluggesellschaften, Flughafenbetreibern und Reiseveranstaltern. Dieser ‌Optimismus der ⁠Branche steht im Kontrast zu düsteren Warnungen von Händlern und Experten. So prognostiziert die Internationale Energieagentur (IEA), dass das weltweite Ölangebot in diesem Jahr ⁠die Nachfrage nicht decken wird. Branchenkenner konstatieren ein Interesse der Luftfahrt- und Tourismusbranche, die Probleme herunterzuspielen: «Der Sommer ist die wichtigste Ertragsperiode für Airlines, und natürlich wollen sie ‌ihren Kunden versichern, dass sie beruhigt buchen können», sagt der unabhängige Luftfahrtanalyst John Strickland.