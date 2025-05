Situation 2: Zwei Einkaufstouristen fahren in einem Auto zurück in die Schweiz. Beide kauften für 160 Franken ein. Melden sie einzeln an, zahlen beide Mehrwertsteuer für je 160 Franken. Melden sie zusammen an, zahlen sie nur einmal für 170 Franken Steuer. Denn ein Freibetrag von 150 Franken kann in diesem Fall abgezogen werden (320 Franken - 150 Franken = 170 Franken). Wichtig zu wissen: Bei einer Dreiergruppe wird der Freibetrag zweimal, bei einem Quartett dreimal angerechnet.