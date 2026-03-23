Unter den Titeln des SMI büsst mit ABB ein Technologietitel 3,8 Prozent ein. Für das Minus ist allerdings der Dividendenabgang mitverantwortlich. Unter Druck stehen auch die Bauwerte Sika (minus 4 Prozent), Amrize (minus 2,8 Prozent) und Holcim (minus 2,5 Prozent) - sie reagieren auf Konjunktursorgen. Weiterhin im Sinkflug befindet sich die Aktie von Givaudan (minus 3,5 Prozent). Wenn sich auch hier der Dividendenabgang heute kurzfristig bemerkbar macht, sind die Anleger nach wie vor von den defensiven Qualitäten des Aromen- und Duftstoffherstellers nicht überzeugt: Die Titel stehen inzwischen so tief wie seit sieben Jahren nicht mehr.