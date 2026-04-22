Ein weiterer möglicher Gewinner ist Kühne+Nagel. Dessen Aktie trotzte bereits gestern dem negativen Marktumfeld und gehörte zu den wenigen Gewinnern im breiten Verlustfeld. «So zynisch es ist, aber Kühne+Nagel profitiert von solchen Ereignissen», kommentierte ein Börsianer. Der Logistiker gilt als Profiteur der Schliessung der Strasse von Hormus. Zudem führen auch geschlossene Flughäfen dazu, dass kurzfristig alternative Luftfrachtlösungen nötig werden und die Frachtgebühren steigen.